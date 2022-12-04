высказался о значимости для сборной .

В 1/8 финала южноамериканцы обыграли команду со счетом 2:1. Месси забил первый гол в матче.

«Лео – это 99,9% команды. Мы – та доля процента, которая пытается помочь ему, когда у него что-то не получается.

Мы двигаемся шаг за шагом. У нас есть лучшие игроки в мире, и мы будем бороться до самого конца», – сказал вратарь сборной Аргентины.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ