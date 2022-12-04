«Месси – 99,9% команды. Мы – та доля процента, которая пытается помочь, когда у него что-то не получается». Эмилиано Мартинес о сборной Аргентины
Эмилиано Мартинес высказался о значимости Лионеля Месси для сборной Аргентины.
В 1/8 финала южноамериканцы обыграли команду Австралии со счетом 2:1. Месси забил первый гол в матче.
«Лео – это 99,9% команды. Мы – та доля процента, которая пытается помочь ему, когда у него что-то не получается.
Мы двигаемся шаг за шагом. У нас есть лучшие игроки в мире, и мы будем бороться до самого конца», – сказал вратарь сборной Аргентины.
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