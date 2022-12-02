Кубок мира. Клэбо, Пеллегрино, Жув, Эвен Нортуг, Гульберг и Масгрэйв пробегут квалификацию спринта классическим стилем

3 декабря на втором этапе Кубка мира в норвежском Лиллехаммере мужчины пробегут спринт свободным стилем.

Кубок мира-2022/23 по лыжным гонкам

2-й этап

Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

Спринт, свободный стиль

Квалификация – 11:30, финал – 14:00 по московскому времени, трансляция финала – Матч! Арена

Старт-лист

Федерико Пеллегрино (Италия)

Ришар Жув (Франция)

Жюль Шаппа (Франция)

Люка Шанава (Франция)

Эвен Нортуг (Норвегия)

Йоханнес Клэбо (Норвегия)

Пол Гульберг (Норвегия)

Оскар Свенссон (Швеция)

Эрик Валнес (Норвегия)

Ховард Сулос Таугбель (Норвегия)

Эндрю Масгрэйв (Великобритания)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Лиллехаммере