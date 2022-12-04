Овечкин – 3-й игрок из России, проведший 1300 матчей в НХЛ. До рекорда Ковалева – 16 игр
Александр Овечкин – 3-й игрок из России в истории НХЛ, проведший 1300 матчей.
Сегодняшний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари» (2:4) стал для капитана «Вашингтона» юбилейным.
Он стал третьим россиянином в истории НХЛ, достигшим такой отметки в рамках регулярок.
На первом месте идет Алексей Ковалев (1316 матчей), на втором – Сергей Гончар (1301).
Овечкин не набрал очков в своем 1300-м матче в НХЛ: 1 бросок, 3 хита и 3 блока за 20:25 с «Калгари» при 5:05 в большинстве
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