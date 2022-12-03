Мама Роналду: «Мой великий сын, хотела бы я, чтобы наш народ мыслил масштабно... У нас было бы больше чемпионов, как ты»

Мама Криштиану Роналду поддержала сына после матча с Южной Кореей.

Форвард сборной неудачно сыграл спиной в моменте с первым голом Кореи, а также вступил в перепалку с игроком соперника.

«Гордость моя, мой великий сын, хотела бы я, чтобы наш народ мыслил масштабно... Наверняка у нас было бы больше таких чемпионов, как ты», – написала Долореш Авейру в инстаграме.

Нелепый ассист Роналду на соперника: уворачивался от мяча, но отпасовал спиной

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ