Мама Роналду: «Мой великий сын, хотела бы я, чтобы наш народ мыслил масштабно... У нас было бы больше чемпионов, как ты»
Мама Криштиану Роналду поддержала сына после матча с Южной Кореей.
Форвард сборной Португалии неудачно сыграл спиной в моменте с первым голом Кореи, а также вступил в перепалку с игроком соперника.
«Гордость моя, мой великий сын, хотела бы я, чтобы наш народ мыслил масштабно... Наверняка у нас было бы больше таких чемпионов, как ты», – написала Долореш Авейру в инстаграме.
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