Коляда, Туктамышева и Самоделкина пропустят личный турнир чемпионата России по прыжкам
Фигуристы Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева и Софья Самоделкина не выступят в личном турнире на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.
Их имена отсутствуют в обновленной заявке, которую опубликовал Первый канал. Изначально они числились в списке.
Тренер Алексей Мишин подтвердил «СЭ», что Туктамышева и Коляда не примут участия в турнире.
Жеребьевка личного турнира пройдет сегодня в 17:00 по московскому времени. Финал соревнований пройдет 4 декабря.
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