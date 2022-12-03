Коляда, Туктамышева и Самоделкина пропустят личный турнир чемпионата России по прыжкам

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Фигуристы Михаил Коляда, Елизавета Туктамышева и Софья Самоделкина не выступят в личном турнире на чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

Их имена отсутствуют в обновленной заявке, которую опубликовал Первый канал. Изначально они числились в списке.

Тренер Алексей Мишин подтвердил «СЭ», что Туктамышева и Коляда не примут участия в турнире.

Жеребьевка личного турнира пройдет сегодня в 17:00 по московскому времени. Финал соревнований пройдет 4 декабря.

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