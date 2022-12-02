Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Ретивых, Спицов, Коростелев и Якимушкин пробегут классический спринт

Теги результаты лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) Евгений Дементьев Андрей Парфенов спринт Глеб Ретивых Кубок России Ермил Вокуев Алексей Червоткин Илья Семиков Денис Спицов Иван Якимушкин Александр Большунов Андрей Собакарев Сергей Ардашев Александр Терентьев Илья Порошкин Андрей Краснов Савелий Коростелев Лыжи

3 декабря на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи пройдет мужской спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

Кубок России

2-й этап

Вершина Теи

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало – 8:30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале проекта «На лыжи»

Старт-лист

Александр Большунов

Ермил Вокуев

Андрей Собакарев

Илья Семиков

Савелий Коростелев

Алексей Червоткин

Сергей Ардашев

Иван Якимушкин

Александр Терентьев

Глеб Ретивых

Андрей Парфенов

Денис Спицов

Андрей Краснов

Илья Порошкин

Евгений Дементьев

Полный старт-лист – здесь.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные