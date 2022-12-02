Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Ретивых, Спицов, Коростелев и Якимушкин пробегут классический спринт
3 декабря на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи пройдет мужской спринт классическим стилем.
Лыжные гонки
2-й этап
Вершина Теи
Мужчины
Спринт, классический стиль
Начало – 8:30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале проекта «На лыжи»
Старт-лист
Ермил Вокуев
Андрей Собакарев
Илья Семиков
Сергей Ардашев
Андрей Парфенов
Андрей Краснов
Илья Порошкин
Евгений Дементьев
Полный старт-лист – здесь.
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