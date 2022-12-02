Лыжи. Кубок России. Большунов, Терентьев, Ретивых, Спицов, Коростелев и Якимушкин пробегут классический спринт

3 декабря на втором этапе Кубка России по лыжным гонкам в Вершине Теи пройдет мужской спринт классическим стилем.

Лыжные гонки

Кубок России

2-й этап

Вершина Теи

Мужчины

Спринт, классический стиль

Начало – 8:30 по московскому времени, прямая трансляция – на ютуб-канале проекта «На лыжи»

Старт-лист

Александр Большунов

Ермил Вокуев

Андрей Собакарев

Илья Семиков

Савелий Коростелев

Алексей Червоткин

Сергей Ардашев

Иван Якимушкин

Александр Терентьев

Глеб Ретивых

Андрей Парфенов

Денис Спицов

Андрей Краснов

Илья Порошкин

Евгений Дементьев

Полный старт-лист – здесь.