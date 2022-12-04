Капризов против «Анахайма»: 15-я шайба в сезоне, гол в серии буллитов. У него 31 очко в 23 матчах

Форвард «Миннесоты» сравнял счет в матче чемпионата с «Анахаймом» (5:4 Б) на 58-й минуте, переведя игру в овертайм.

Также россиянин забросил шайбу в послематчевой серии буллитов.

Капризов забил в 5-й игре подряд, продлив результативную серию (7+11) до 11 матчей.

Всего в 23 играх сезона на его счету 31 (15+16) очко.

В игре с «Дакс» за 23:54 – лучший показатель среди форвардов «Уайлд» (2:13 – в большинстве) – у нападающего 5 бросков в створ ворот, 1 хит, 2 минуты штрафа, полезность – «0».