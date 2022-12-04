Пеле обратился к болельщикам после сообщений об ухудшении состояния здоровья.

Напомним, во вторник легендарного бразильского футболиста госпитализировали для повторной оценки лечения рака толстой кишки. Позже у него диагностировали респираторную инфекцию.

В субботу появилась информация о том, что трехкратному чемпиону мира перестала помогать химиотерапия, и теперь ему оказывают только паллиативную помощь.

В больнице имени Альберта Эйнштейна заявили, что экс-футболист находится в стабильном состоянии. «Пеле также хорошо отреагировал на лечение, связанное с респираторной инфекцией, и за последние 24 часа его состояние не ухудшилось», – говорится в отчете.

«Друзья мои, я хочу, чтобы все были спокойны и позитивны. Я силен, полон надежд, и я следую своему лечению, как обычно. Я хочу поблагодарить всю медицинскую и сестринскую команду за всю ту помощь, которую я получил.

Я очень верю в Бога, и каждое послание любви, которое я получаю от вас, наполняет меня энергией. И смотрите Бразилию на чемпионате мира!

Большое вам спасибо за все», – написал .

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