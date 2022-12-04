Фердинанд об игре Месси против Австралии: «Практически богоподобно. Лучшее индивидуальное выступление на этом ЧМ»

Теги ПСЖ Рио Фердинанд Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Австралии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Рио Фердинанда впечатлила игра Лионеля Месси в матче против Австралии

Сборная Аргентины одержала победу 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 2:1. Месси забил первый гол в матче. 

«Лучшее индивидуальное выступление игрока на этом чемпионате мира. Это было практически богоподобно. Я никогда не видел ничего подобного», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные