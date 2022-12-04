впечатлила игра в матче против .

одержала победу 1/8 финала со счетом 2:1. Месси забил первый гол в матче.

«Лучшее индивидуальное выступление игрока на этом чемпионате мира. Это было практически богоподобно. Я никогда не видел ничего подобного», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ