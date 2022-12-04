Фердинанд об игре Месси против Австралии: «Практически богоподобно. Лучшее индивидуальное выступление на этом ЧМ»
Рио Фердинанда впечатлила игра Лионеля Месси в матче против Австралии.
Сборная Аргентины одержала победу 1/8 финала ЧМ-2022 со счетом 2:1. Месси забил первый гол в матче.
«Лучшее индивидуальное выступление игрока на этом чемпионате мира. Это было практически богоподобно. Я никогда не видел ничего подобного», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».
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