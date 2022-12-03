Нападающий Лионель Месси забил 22-й гол за сборную на крупных турнирах.

Сегодня 35-летний футболист, представляющий , поразил ворота (1:0, перерыв) в 1/8 финала .

Всего у Месси 9 мячей на чемпионатах мира и 13 на Кубке Америки.

Лионель по количеству голов на основных международных соревнованиях сравнялся с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. У 37-летнего игрока 14 голов на Евро и 8 на ЧМ.

Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь, Роналду – тут.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ