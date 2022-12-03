Месси догнал Роналду по голам на топ-турнирах сборных. У форвардов по 22 мяча на ЧМ и Евро/Копе

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу Сборная Австралии по футболу ЧМ-2022 Футбол

Нападающий Лионель Месси забил 22-й гол за сборную Аргентины на крупных турнирах.

Сегодня 35-летний футболист, представляющий «ПСЖ», поразил ворота Австралии (1:0, перерыв) в 1/8 финала ЧМ-2022.

Всего у Месси 9 мячей на чемпионатах мира и 13 на Кубке Америки.

Лионель по количеству голов на основных международных соревнованиях сравнялся с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. У 37-летнего игрока 14 голов на Евро и 8 на ЧМ.

Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь, Роналду – тут.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные