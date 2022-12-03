Месси догнал Роналду по голам на топ-турнирах сборных. У форвардов по 22 мяча на ЧМ и Евро/Копе
Нападающий Лионель Месси забил 22-й гол за сборную Аргентины на крупных турнирах.
Сегодня 35-летний футболист, представляющий «ПСЖ», поразил ворота Австралии (1:0, перерыв) в 1/8 финала ЧМ-2022.
Всего у Месси 9 мячей на чемпионатах мира и 13 на Кубке Америки.
Лионель по количеству голов на основных международных соревнованиях сравнялся с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду. У 37-летнего игрока 14 голов на Евро и 8 на ЧМ.
Подробно со статистикой Месси можно ознакомиться здесь, Роналду – тут.
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