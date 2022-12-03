Месси впервые забил в плей-офф ЧМ – Австралии. Это 5-й чемпионат мира аргентинца
Лионель Месси открыл счет в матче Аргентины с Австралией в 1/8 финала ЧМ-2022.
На 35-й минуте форвард «ПСЖ», в штрафной получив передачу от защитника Николаса Отаменди, ударом левой ногой поразил ворота соперника.
Месси выступает на пятом чемпионате мира (начиная с ЧМ-2006), но сегодня впервые забил в плей-офф. До этого за 8 матчей на выбывание он отметился лишь 4 результативными передачами.
Подробно со статистикой 35-летнего Месси можно ознакомиться здесь.
Аргентина – Австралия. 1:0 – Месси открыл счет. Онлайн-трансляция
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