Месси впервые забил в плей-офф ЧМ – Австралии. Это 5-й чемпионат мира аргентинца

Лионель Месси открыл счет в матче Аргентины с Австралией в 1/8 финала .

На 35-й минуте форвард , в штрафной получив передачу от защитника , ударом левой ногой поразил ворота соперника.

Месси выступает на пятом чемпионате мира (начиная с ЧМ-2006), но сегодня впервые забил в плей-офф. До этого за 8 матчей на выбывание он отметился лишь 4 результативными передачами.

Подробно со статистикой 35-летнего Месси можно ознакомиться здесь.

Аргентина – Австралия. 1:0 – Месси открыл счет. Онлайн-трансляция

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