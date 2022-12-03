«Ненавижу футбол. Просто ненавижу». Хоккеист «Ак Барса» Дыняк на вопрос о том, смотрит ли он ЧМ-2022
Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк заявил, что ненавидит футбол.
– Смотрите НХЛ или что-то еще?
– Бывает, иногда. За киберспортом следим, контр-страйк с ребятами. Стас Галиев, Тимур Билялов, Артем Галимов – все этим увлекаемся. Бывает собираемся вместе до игры и играем.
– В НХЛ из россиян за кем следите?
– Мой любимый хоккеист – Александр Овечкин. Желаю, чтобы он побил рекорд [Уэйна Гретцки].
– Футбол смотрите? Идет чемпионат мира.
– Ненавижу футбол. Просто ненавижу, – сказал Дыняк после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:2).
Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ
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