«Ненавижу футбол. Просто ненавижу». Хоккеист «Ак Барса» Дыняк на вопрос о том, смотрит ли он ЧМ-2022

Теги Ак Барс Александр Овечкин НХЛ КХЛ ЧМ-2022 Никита Дыняк Хоккей

Форвард «Ак Барса» Никита Дыняк заявил, что ненавидит футбол.

– Смотрите НХЛ или что-то еще?

– Бывает, иногда. За киберспортом следим, контр-страйк с ребятами. Стас Галиев, Тимур Билялов, Артем Галимов – все этим увлекаемся. Бывает собираемся вместе до игры и играем.

– В НХЛ из россиян за кем следите?

– Мой любимый хоккеист – Александр Овечкин. Желаю, чтобы он побил рекорд [Уэйна Гретцки].

– Футбол смотрите? Идет чемпионат мира.

– Ненавижу футбол. Просто ненавижу, – сказал Дыняк после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (3:2). 

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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