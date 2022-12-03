У Австралии 1 удар в створ Аргентины – на 97-й минуте. Энцо забил в свои ворота на 77-й

Теги Сборная Аргентины по футболу Сборная Австралии по футболу Грэм Арнолд ЧМ-2022 Эмилиано Мартинес Энцо Фернандес Гаранг Куол Футбол

Австралия нанесла лишь один удар в створ ворот Аргентины за матч 1/8 финала ЧМ-2022.

На 7-й добавленной ко второму тайму минуте 18-летний форвард Гаранг Куол, вышедший на замену, пробил в голкипера аргентинцев Эмилиано Мартинеса.

Примечательно, что Австралия все же забила один гол – на 77-й минуте мяч в результате рикошета от хавбека Энцо Фернандеса влетел в ворота Аргентины.

Всего команда Грэма Арнолда пробила 5 раз. У Аргентины 14 ударов, в створ – 5.

 Аргентина прошла Австралию (2:1) в 1/8 финала ЧМ. Месси и Альварес забили в чужие ворота, Энцо – в свои

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ

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