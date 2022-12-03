Дэвид Култхард: «Нужно быть ###### идиотом, чтобы объяснять успехи Ферстаппена лишь хорошим болидом»

призвал не принижать талант .

Бывший пилот считает, что два титула Ферстаппена ставят его в один ряд с наиболее выдающимися гонщиками в истории.

«Точно так же, как Льюису [Хэмилтону] не нужно доходить до девяти чемпионств, чтобы я считал его одним из величайших пилотов в истории, Макса и без третьего титула можно воспринимать как одного из лучших.

Макс уже среди великих. Нужно быть ###### идиотом, чтобы объяснять его успехи лишь хорошим болидом. Никто из напарников не способен с ним соперничать. Макс – просто зверь на трассе, машина для побед, и ему наплевать, что скажут другие. Он невероятный пилот», – сказал Култхард.

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