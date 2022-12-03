рассказал об отношении к сборной .

– Три сборные, с которыми ты хотел бы сыграть в группе на чемпионате мира?

– Так трудно сказать. Я бы вообще хотел, чтобы был шанс сразиться за выход с теми же поляками, рассказчиками.

В связи с последними событиями поляков просто терпеть не могу. Когда они еще начали кричать: «Мы с ними играть не будем», а потом: «Эх, жалко, что мы с ними не сыграли». Сами, скоты, кричали, что не хотят с нами играть... – сказал Дзюба в эфире ютуб-канала «Площадка».

Напомним, сборная Польши автоматически вышла в финал стыков из-за отстранения сборной России.

Всего один процент доходит до финала, а вы сможете? Сложная игра про ЧМ