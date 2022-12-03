Пеле больше не помогает химиотерапия. Страдающему от рака кишки бразильцу оказывают только паллиативную помощь
Лечение Пеле от рака перестало давать нужный результат.
Во вторник легендарного бразильского футболиста госпитализировали для повторной оценки лечения рака толстой кишки. Позже у него диагностировали респираторную инфекцию.
Как сообщает Reuters со ссылкой на Folha de Sao Paulo, химиотерапия перестала давать нужный результат, в настоящий момент эти процедуры приостановлены.
Сейчас врачи оказывают Пеле только паллиативную помощь – помогают справиться с симптомами, но не лечат саму болезнь. 82-летнему экс-игроку помогают облегчить боль и справиться с одышкой.
У Пеле выявлены бронхопневмония, отек кожи и декомпенсированная сердечная недостаточность
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