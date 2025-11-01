Чемпионат Франции. «ПСЖ» примет «Ниццу», «Монако» Головина сыграет с «Парижем», «Марсель» в гостях у «Осера»
В Лиге 1 пройдут матчи 11-го тура.
В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова примет «Ниццу», «Монако» Александра Головина сыграет с «Парижем», «Марсель» встретится с «Осером».
В воскресенье «Лион» сыграет с «Брестом».
Чемпионат Франции
11-й тур
1 ноября 16:00, Парк-де-Пренс
1 ноября 18:00, Луи II
1 ноября 20:05, Аббе-Дешам
2 ноября 14:00, Роазон Парк
2 ноября 16:15, Стадиум де Тулуз
2 ноября 16:15, Стад ля Божуар
2 ноября 16:15, Пьер Моруа
2 ноября 16:15, Болларт-Делелис
2 ноября 19:45, Cтад Франсис Ле Бле
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
