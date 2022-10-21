«МЮ» отстранил Роналду, дисквалификация Абаскаля и Федотова, ФИФА просят забанить Иран, победы «Барсы» и «Зенита», Путин наградил Аркадия Ротенберга за популяризацию спорта и другие новости

1. «МЮ» отстранил Криштиану – в заявке на матч с «Челси» его не будет. Более того, в ближайшее время португалец будет тренироваться отдельно от команды. Выяснилось, что в игре с «Тоттенхэмом» нападающий отказался выходить на замену и вообще покинул «Олд Траффорд», даже не зайдя в раздевалку. Уже пишут, что Роналду может расторгнуть контракт, Эрик тен Хаг не против его ухода в январе. Боссы «Юнайтед» полностью на стороне тренера.

2. Гильермо Абаскаль дисквалифицирован за один матч, Владимир Федотов – на два (один условно). КДК заявил, что поведение тренера «Спартака» «создавало угрозу безопасности на стадионе». Испанец с наказанием не согласен, в «Спартаке» подчеркнули, что Гильермо в перепалке с тренером ЦСКА никого не оскорблял. Решение КДК действительно кажется абсурдным.

3. ФИФА получила требование отстранить Иран от ЧМ-2022 из-за «жестокости властей страны к собственному народу».

4. Фигуристка Софья Титова одержала победу на этапе Гран-при России в Москве. В соревнованиях юношей первое место занял Арсений Федотов.

5. «Зенит» обыграл «Крылья» в Кубке (2:1) благодаря дублю Ивана Сергеева. В концовке Сергей Семак сделал обратную замену Андрея Мостового и нарвался на претензии со стороны игрока. Решение тренер объяснил тем, что хавбек вышел «не так хорошо, как хотелось бы». Сам Мостовой с журналистами общаться не захотел.

«Урал» выиграл в Сочи (3:2) – у команды Виктора Гончаренко уже пять побед кряду. Все результаты тура в Фонбет Кубке России – здесь.

6. В Ла Лиге «Барселона» разобралась с «Вильярреалом» (3:0). Левандовски забил дважды – теперь у него 11 голов в 10 играх чемпионата. В 10 турах каталонцы выдали 8 сухих матчей. Остальные результаты тура – здесь.

7. НХЛ. «Миннесота» одержала первую победу в сезоне – над «Ванкувером» (4:3 ОТ). Капризов набрал 1+2 при победной шайбе в овертайме.

«Каролина» проиграла «Эдмонтону» (4:6), несмотря на хет-трик Свечникова. «Коламбус» обыграл «Нэшвилл» (5:3), Чинахов сделал 2 передачи во 2-м матче подряд, Тренин набрал первые очки в сезоне. Все результаты дня – здесь.

8. НБА. 21+13 Янниса помогли «Милуоки» одолеть «Филадельфию» на выезде.

9. «Астон Вилла» уволила Стивена Джеррарда с поста главного тренера после разгрома от «Фулхэма».

10. В КХЛ «Локомотив», обыграв «Динамо», одержал пятую победу подряд. «Салават» выиграл 7 из 9 последних матчей. Все результаты дня – здесь.

11. В перенесенном матче Лиги Европы «Арсенал» обыграл дома ПСВ. Лондонцы доминировали, Артета доволен.

12. Хореограф Никита Михайлов поставил Александре Трусовой две новые программы.

13. Лионель Месси признан лучшим игроком Лиги 1 в сентябре.

14. Ла Лига и Сегунда могут приостановить матчи в знак протеста из-за закона, допускающего игру в Суперлиге.

15. Аркадий Ротенберг указом Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за популяризацию спорта.

16. «Шинник» направит на помощь мобилизованным и военнослужащим выручку от матча с «КАМАЗом».

Цитаты дня

Криштиану Роналду: «Я всегда старался играть с уважением к коллегам и тренерам. Я не изменился – я тот же профессионал, но накал страстей иногда берет верх»

Телеведущий Морган об уходе Роналду: «Если на работе тебя не уважают, зачем мириться с этим?»

Агбонлахор о поведении Роналду: «Месси меняют в каждом матче «ПСЖ» – и он не буянит, а жмет тренеру руку и садится на скамейку»

Канчельскис о «Спартаке»: «Не команда, а нытики, ноют и ноют. Как маленькие дети обижаются на все. То их душат, то бьют»

Терехова о 60-70% лесбиянок в женском футболе: «Они есть, но это преувеличено. У девочек предрассудков нет. Если живешь в России, уважай ее менталитет»

Зарема о дисквалификации Абаскаля: «Если цель не допустить появления специалистов, украшающих наш унылый чемпионат, то мы на правильном пути»