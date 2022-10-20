Нападающий Криштиану Роналду не сможет тренироваться с .

Как передает The Athletic, ожидается, что главный тренер Эрик тен Хаг отстранит португальца от занятий с основной командой, и 37-летнему футболисту придется работать в индивидуальном порядке.

Также Роналду не примет участия в матче с «Челси» в 13-м туре .

Вчера форвард ушел в подтрибунное помещение во время матча с «Тоттенхэмом» (2:0) и покинул стадион. Всю игру Роналду провел в запасе.

Сообщалось, что игрок сам отказался выходить на замену в конце встречи.