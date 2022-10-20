Терехова о 60-70% лесбиянок в женском футболе: «Они есть, но это преувеличено. У девочек предрассудков нет. Если живешь в России, уважай ее менталитет»

Экс-футболиста и женской сборной России высказалась о числе лесбиянок в футболе.

– Наверное, самая распространенная легенда, что в женском футболе 60-70-80% представительниц нетрадиционной сексуальной ориентации.

– Никто не лезет в личную жизнь всех. 60-70 процентов? Нет! Безусловно, они есть, также, как и в жизни, как и в других видах спорта. Но это преувеличено.

– А тебе приходилось играть с такими футболистками? В одной раздевалке и все такое…

– Конечно. Это никто и не скрывает. Команда к этому спокойно относится, абсолютно нормально, всем все равно.

У девочек никаких предрассудков нет, это дикость какая-то. Никто об этом не думает, все нормально общаются, и никто не пропагандирует это.

– Буквально несколько месяцев назад теннисистка Касаткина и фигуристка Забияко объявили каминг-аут. Многие осудили, сказали, что такое не нужно выносить в медиа. Ты как считаешь?

– Вот, а ты говоришь про футбол что-то. Везде хватает, даже в обычной жизни. Просто у нас молчат, что на заводах «такие» девушки тоже есть. К футболу нужно придраться.

Только нужно уважать страну, в которой ты живешь. Если ты живешь в России, то будь добр уважать ее принципы и менталитет, – сказала тренер академии «Спартака» Елена Терехова.