КХЛ. «Амур» примет «Витязь», «Северсталь» сыграет с «Салаватом», «Торпедо» – с «Сочи», «Динамо» против «Локомотива»
«Амур» примет «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.
«Северсталь» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Торпедо» – с «Сочи», «Динамо» будет противостоять «Локомотиву».
- Дата проведения
- 20 октября, 12.00, «Платинум-арена»
- Дата проведения
- 20 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
- Дата проведения
- 20 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
- Дата проведения
- 20 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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