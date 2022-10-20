КХЛ. «Амур» примет «Витязь», «Северсталь» сыграет с «Салаватом», «Торпедо» – с «Сочи», «Динамо» против «Локомотива»

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«Амур» примет «Витязь» в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Северсталь» сыграет с «Салаватом Юлаевым», «Торпедо» – с «Сочи», «Динамо» будет противостоять «Локомотиву».

Фонбет Чемпионат КХЛ

Амур – Витязь
Дата проведения
20 октября, 12.00, «Платинум-арена»
Онлайн матча Видео

 

Северсталь – Салават Юлаев
Дата проведения
20 октября, 19.00, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео

 

Торпедо – Сочи
Дата проведения
20 октября, 19.00, «Нагорный дворец спорта профсоюзов»
Онлайн матча Видео

 

Динамо Москва – Локомотив
Дата проведения
20 октября, 19.30, «ВТБ-Арена»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Фонбет Чемпионата КХЛ

Статистика Фонбет Чемпионата КХЛ

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