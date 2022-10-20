Зарема о дисквалификации Абаскаля: «Если цель не допустить появления специалистов, украшающих наш унылый чемпионат, то мы на правильном пути»

раскритиковала КДК РФС за дисквалификацию .

За перепалку в перерыве матча Мир (2:2) с тренером ЦСКА Владимиром Федотовым тренера «Спартака» дисквалифицировали на один матч. Федотова дисквалифицировали на 2 игры, одна – условно.

«Одинаковое наказание за несоизмеримые нарушения. То есть можно обзываться, посылать домой. Тем более у данного тренерского штаба это рецидив. Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, – это дисквалификация на одну игру условно...

К сожалению, делается все, чтобы у иностранных специалистов сложилось отрицательное мнение о лиге: судейские решения, решения КДК.

Если цель не допустить появления в российском футболе амбициозных, грамотных специалистов, с отличной международной тренерской школой, которые являются украшением нашего унылого чемпионата, то мы находимся на правильном пути», – заявила супруга бывшего владельца Леонида Федуна.