Зарема о дисквалификации Абаскаля: «Если цель не допустить появления специалистов, украшающих наш унылый чемпионат, то мы на правильном пути»
Зарема Салихова раскритиковала КДК РФС за дисквалификацию Гильермо Абаскаля.
За перепалку в перерыве матча Мир РПЛ (2:2) с тренером ЦСКА Владимиром Федотовым тренера «Спартака» дисквалифицировали на один матч. Федотова дисквалифицировали на 2 игры, одна – условно.
«Одинаковое наказание за несоизмеримые нарушения. То есть можно обзываться, посылать домой. Тем более у данного тренерского штаба это рецидив. Максимум, на что можно было наскрести для Абаскаля, – это дисквалификация на одну игру условно...
К сожалению, делается все, чтобы у иностранных специалистов сложилось отрицательное мнение о лиге: судейские решения, решения КДК.
Если цель не допустить появления в российском футболе амбициозных, грамотных специалистов, с отличной международной тренерской школой, которые являются украшением нашего унылого чемпионата, то мы находимся на правильном пути», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
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