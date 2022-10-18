Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» примет «Химки», «Динамо» сыграет с «Ростовом»
«Локомотив» примет «Химки» в 4-м туре Фонбет Кубка России.
Также во вторник «Динамо» сыграет дома с «Ростовом».
В среду «Спартак» встретится в гостях с «Факелом», «Краснодар» – с «Пари НН», ЦСКА будет противостоять «Торпедо».
Завершится тур в четверг матчем «Зенит» – «Крылья Советов».
Путь РПЛ
4-й тур
- Дата проведения
- 18 октября, 18.00, «стадион Локомотив»
- Дата проведения
- 18 октября, 20.30, «ВТБ Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 15.30, «Газовик»
- Дата проведения
- 19 октября, 18.00, «Центральный стадион профсоюзов»
- Дата проведения
- 19 октября, 18.00, «Стадион Нижний Новгород»
- Дата проведения
- 19 октября, 20.30, «ВЭБ Арена»
- Дата проведения
- 20 октября, 18.00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 20 октября, 20.30, «Газпром Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
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