Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» примет «Химки», «Динамо» сыграет с «Ростовом»

примет «Химки» в 4-м туре Фонбет Кубка России.

Также во вторник «Динамо» сыграет дома с «Ростовом».

В среду встретится в гостях с «Факелом», – с «Пари НН», будет противостоять «Торпедо».

Завершится тур в четверг матчем – «Крылья Советов».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

4-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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