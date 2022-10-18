Фонбет Кубок России. Путь РПЛ. «Локомотив» примет «Химки», «Динамо» сыграет с «Ростовом»

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«Локомотив» примет «Химки» в 4-м туре Фонбет Кубка России.

Также во вторник «Динамо» сыграет дома с «Ростовом».

В среду «Спартак» встретится в гостях с «Факелом», «Краснодар» – с «Пари НН», ЦСКА будет противостоять «Торпедо».

Завершится тур в четверг матчем «Зенит» – «Крылья Советов».

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

4-й тур

Локомотив – Химки
Дата проведения
18 октября, 18.00, «стадион Локомотив»
Онлайн матча

 

Динамо – Ростов
Дата проведения
18 октября, 20.30, «ВТБ Арена»
Онлайн матча

 

Оренбург – Ахмат
Дата проведения
19 октября, 15.30, «Газовик»
Онлайн матча

 

Факел – Спартак
Дата проведения
19 октября, 18.00, «Центральный стадион профсоюзов»
Онлайн матча

 

Пари НН – Краснодар
Дата проведения
19 октября, 18.00, «Стадион Нижний Новгород»
Онлайн матча

 

ЦСКА – Торпедо
Дата проведения
19 октября, 20.30, «ВЭБ Арена»
Онлайн матча

 

Сочи – Урал
Дата проведения
20 октября, 18.00, «Олимпийский стадион Фишт»
Онлайн матча

 

Зенит – Крылья Советов
Дата проведения
20 октября, 20.30, «Газпром Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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