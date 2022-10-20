Роналду может расторгнуть контракт с «МЮ» (Педру Алмейда)

может расторгнуть контракт с .

Об этом сообщает португальский инсайдер Педру Алмейда. Утверждается, что вероятность того, что игрок примет это решение, растет.

Напомним, вчера нападающий, проведший весь матч с «Тоттенхэмом» в запасе, ушел со скамейки запасных на 90-й минуте. Он сразу же покинул «Олд Траффорд».

Сегодня главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг принял решение не включать португальца в состав на матч против «Челси». Кроме того, Роналду отстранили от тренировок с общей группой.

В текущем сезоне 37-летний футболист провел 8 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.