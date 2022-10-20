«Салават» выиграл 7 из 9 последних матчей. Команда Козлова не набрала очки только в одной игре из девяти

«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд в Фонбет чемпионате .

Команда тренера выиграла у со счетом 5:4.

Таким образом, уфимский клуб победил в семи из последних девяти матчей.

Причем только один раз на этом отрезке команда не набрала очков, проиграв «Металлургу» (2:3) в основное время. Еще в одной игре уступил «Торпедо» (1:2 Б), но это произошло в серии буллитов.

На данный момент команда из Башкортостана занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 20 матчах.