«Салават» выиграл 7 из 9 последних матчей. Команда Козлова не набрала очки только в одной игре из девяти
«Салават Юлаев» одержал третью победу подряд в Фонбет чемпионате КХЛ.
Команда тренера Виктора Козлова выиграла у «Северстали» со счетом 5:4.
Таким образом, уфимский клуб победил в семи из последних девяти матчей.
Причем только один раз на этом отрезке команда не набрала очков, проиграв «Металлургу» (2:3) в основное время. Еще в одной игре «Салават Юлаев» уступил «Торпедо» (1:2 Б), но это произошло в серии буллитов.
На данный момент команда из Башкортостана занимает третье место в таблице Восточной конференции, набрав 27 очков в 20 матчах.
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