выступил с заявлением по поводу отстранения от тренировок.

Напомним, вчера нападающий «Манчестер Юнайтед», проведший в запасе весь матч против «Тоттенхэма» (2:0), не дождался окончания игры и ушел со скамейки запасных. Он сразу же покинул «Олд Траффорд».

Сегодня стало известно, что главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг не включит португальца в состав на матч против «Челси». Кроме того, Криштиану отстранят от тренировок в общей группе.

«Я стараюсь жить и играть с уважением по отношению к своим коллегам, соперникам и тренерам, как я всегда и поступал на протяжении всей своей карьеры. Это не изменилось. Я не изменился. Я тот же человек и тот же профессионал, каким был последние 20 лет, играя в элитный футбол, и уважение всегда играло очень важную роль в процессе принятия решений.

Я начинал очень молодым, примеры старших и самых опытных игроков всегда были очень важны для меня. Поэтому в дальнейшем я всегда старался сам подавать пример молодежи, которая росла во всех командах, которые я представлял. К сожалению, это не всегда возможно, и иногда накал страстей берет верх над нами.

Прямо сейчас я просто чувствую, что должен продолжать усердно работать в Каррингтоне, поддерживать своих партнеров по команде и быть готовым ко всему в любой игре. Поддаваться давлению – это не выход. Это никогда не было выходом. Это , и мы должны выстоять. Скоро мы снова будем вместе. 💪🏽 🙏🏽,» – написал Роналду.