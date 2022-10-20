Тен Хаг может одобрить продажу Роналду зимой, директор «МЮ» Арнольд поддержит его. Трудности могут возникнуть из-за высокой зарплаты игрока

может уйти из зимой.

Напомним, вчера нападающий, проведший в запасе весь матч против «Тоттенхэма» (2:0), не дождался окончания игры и ушел со скамейки запасных. Он сразу же покинул «Олд Траффорд».

Сегодня стало известно, что главный тренер «Юнайтед» Эрик тен Хаг не включит португальца в состав на матч против «Челси». Кроме того, Криштиану отстранят от тренировок с общей группой команды.

По информации The Guardian, тен Хаг может одобрить продажу игрока в зимнее трансферное окно. Исполнительный директор клуба готов поддержать тренера в этом вопросе.

Трудности с переходом Роналду в другой клуб могут возникнуть из-за высокой зарплаты футболиста – около 500 тысяч фунтов в неделю. «Манчестер Юнайтед» может продать игрока, покрыв при этом половину его зарплаты до конца сезона, или отдать в аренду, договорившись с другим клубом о распределении расходов на зарплату игрока.

Также утверждается, что у Роналду напряженные отношения с некоторыми членами штаба тен Хага. Он сводит к минимуму общение с несколькими специалистами. Тен Хаг знает о нежелании Роналду разговаривать с его помощниками.

В нынешнем сезоне АПЛ Роналду провел 8 матчей и забил 1 гол. Его статистику можно найти здесь.