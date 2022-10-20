Мостовой отказался общаться с журналистами после обратной замены в матче «Зенита» с «Крыльями»

СМИ не удалось получить комментарии от хавбека Андрея Мостового.

Как передает , полузащитник отказался от общения с журналистами в микст‑зоне после матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1).

Игрок появился на поле на 62-й минуте матча, а на 83-й уступил место Густаво Мантуану. После замены Мостовой, активно жестикулируя, выразил недовольство в разговоре с Сергеем Семаком и сразу ушел в раздевалку.

Семак про обратную замену Мостового: «Это обидно, но надо понимать и принимать. Андрей вышел не так хорошо, как хотелось бы»