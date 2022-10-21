Андрей Свечников впервые сделал хет-трик в регулярке НХЛ в матче с «Эдмонтоном». У него 6+2 в 4 матчах сезона

сделал хет-трик в матче с .

Шайбы россиянина не спасли «Каролину» от поражения в матче с «Ойлерс» (4:6). Его признали 2-й звездой встречи.

На счету нападающего стало 8 (6+2) очков в 4 матчах сезона. Свечников разделил лидерство в гонке снайперов со Стивеном Стэмкосом из «Тампы» (по 6 шайб).

Хет-трик стал для него первым в регулярных чемпионатах . В 2020 году Андрей забросил 3 шайбы в матче плей-офф против «Рейнджерс».

Сегодня Свечников (20:18, 2:29 – в большинстве, полезность «минус 1») нанес 7 бросков в створ и применил 2 силовых приема.