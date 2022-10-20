«Месси меняют в каждом матче «ПСЖ» – и он не буянит, а жмет тренеру руку и садится на скамейку». Агбонлахор о поведении Роналду

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Габриэль Агбонлахор сравнил поведение Лионеля Месси и Криштиану Роналду во время замен.

«Если Роналду не справляется, «МЮ» есть из кого выбрать. На поле могут выйти Эланга, Рэшфорд.

Я видел много матчей «ПСЖ», и Месси меняли в каждом из них. Он не буянит. Он уходит с поля, жмет руку тренеру и садится на скамейку.

То, что ты выдающийся игрок, еще не означает, что ты можешь думать: «Меня нельзя менять, я же Роналду!» – заявил экс-форвард «Астон Виллы».

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