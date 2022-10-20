«Месси меняют в каждом матче «ПСЖ» – и он не буянит, а жмет тренеру руку и садится на скамейку». Агбонлахор о поведении Роналду

сравнил поведение и во время замен.

«Если Роналду не справляется, есть из кого выбрать. На поле могут выйти Эланга, Рэшфорд.

Я видел много матчей «ПСЖ», и Месси меняли в каждом из них. Он не буянит. Он уходит с поля, жмет руку тренеру и садится на скамейку.

То, что ты выдающийся игрок, еще не означает, что ты можешь думать: «Меня нельзя менять, я же Роналду!» – заявил экс-форвард «Астон Виллы».