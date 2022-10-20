Группа иранских футболистов потребовала у ФИФА отстранить сборную от ЧМ-2022: «Жестокость Ирана к собственному народу достигла критической точки»

ФИФА получила требование отстранить Иран от чемпионата мира.

Группа иранских футболистов и людей, связанных с другими видами спорта, опубликовала заявление с данным требованием.

«Жестокость и воинственность Ирана по отношению к собственному народу достигли критической точки, что требует его недвусмысленного и твердого отмежевания от футбольного и спортивного мира.

Историческое невмешательство ФИФА в политические распри часто допускалось только в тех случаях, когда эти ситуации не давали метастазов в футбольную сферу.

Положение женщин в Иране крайне неприятно в широких политических и социально-экономических планах. К сожалению, те же самые пороки и заблуждения встречаются в футбольной сфере, что фактически означает, что футбол, который должен быть безопасным местом для всех, не является безопасным местом для женщин и даже мужчин.

Женщинам постоянно отказывают в доступе на стадионы по всей стране и систематически исключают из футбольной экосистемы Ирана, что резко противоречит ценностям и уставу ФИФА. Если женщин не пускают на стадионы по всей стране, а иранская федерация футбола просто следует правительственным указаниям и обеспечивает их соблюдение, то ее нельзя рассматривать как независимую и свободную от какой-либо формы влияния организацию.

Это является нарушением 19-й статьи устава ФИФА. Это положение в прошлом было предпосылкой для отстранения футбольных федераций, таких как Федерация футбола Кувейта, Федерация футбола Индии и даже Федерация футбола Ирана в прошлом.

Ситуация в Иране ничем не отличается от ситуации, когда правительство страны требует от футбольной федерации ввести запрет на посещение стадионов людьми определенной расы или этнической принадлежности. Это ничем не отличается от требования правительства, чтобы изменить правило офсайда во всех лигах страны.

В таких гипотетических ситуациях ФИФА, скорее всего, быстро отстранит такие федерации – особенно во втором случае, который касается «законов игры». Иранской федерации футбола явно не хватает автономии, чтобы следовать букве устава ФИФА, ее регламенту и, самое главное, ее заветным ценностям.

Если, однако, ФИФА считает, что Иранская футбольная не находится под влиянием своего правительства и действует исключительно как независимая организация, то запрет всем женщинам на посещение стадионов и участие Ирана на чемпионате мира нарушает 3-ю и 4-ю статьи устава ФИФА. (ФИФА уважает и защищает международно признанные права человека).

В соответствии со статьей 16 того же устава Совет ФИФА по закону уполномочен принимать решительные немедленные меры. Совет ФИФА может и должен немедленно отстранить Иран.

ФИФА должна выбрать сторону. Нейтралитет со стороны ФИФА – это не вариант, учитывая, что иранская футбольная федерация не была нейтральной, а была мобилизована для усиления угнетения и систематического исключения женщины из спортивной экосистемы.

Помимо женщин, иранское правительство также заглушило голоса нескольких спортсменов в стране и ущемило их права высказываться. Игроки национальной сборной, такие как Хоссейн Махини, Ареф Голами и известные бывшие игроки, такие как Али Карими и Али Даеи, подвергались тюремному заключению, преследованиям или угрозам со стороны правительства. Настало время ФИФА принять меры», – говорится в сообщении.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Ирана попала в группу с Англией, США и Уэльсом.