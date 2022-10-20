Ла Лига и Сегунда могут быть приостановлены с 28 октября. Так клубы протестуют из-за закона о спорте, допускающего игру в Суперлиге

Теги Барселона Реал Мадрид Севилья Вильярреал Атлетико Атлетик Бетис Реал Сосьедад Ла Лига Хавьер Тебас Д2 Испания Политика Суперлига Европы Футбол

Чемпионат Испании может быть приостановлен из-за споров о новом законе о спорте.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назначил внеочередное собрание клубов Ла Лиги и Сегунды на 27 октября, чтобы рассмотреть возможность остановки соревнований начиная с 28 октября.

Причина возможной приостановки – недовольство испанских клубов новым законом о спорте в Испании. В законе допускается, что команды из Испании могут одновременно участвовать в национальных турнирах и Суперлиге Европы. В Ла Лиге опасаются, что из-за этого под угрозой окажется соглашение с инвестиционным фондом CVC, по которому испанские команды должны получить около 2 млрд евро.

По данным El Mundo, против нынешней вариации закона выступают 39 из 42 команд двух высших дивизионов Испании, кроме «Реала», «Барселоны» и «Атлетика».

Таким образом, соревнования могут быть приостановлены, если закон не будет изменен.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные