Ла Лига и Сегунда могут быть приостановлены с 28 октября. Так клубы протестуют из-за закона о спорте, допускающего игру в Суперлиге

может быть приостановлен из-за споров о новом законе о спорте.

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас назначил внеочередное собрание клубов Ла Лиги и на 27 октября, чтобы рассмотреть возможность остановки соревнований начиная с 28 октября.

Причина возможной приостановки – недовольство испанских клубов новым законом о спорте в Испании. В законе допускается, что команды из Испании могут одновременно участвовать в национальных турнирах и . Лиге опасаются, что из-за этого под угрозой окажется соглашение с инвестиционным фондом CVC, по которому испанские команды должны получить около 2 млрд евро.

По данным El Mundo, против нынешней вариации закона выступают 39 из 42 команд двух высших дивизионов Испании, кроме , «Барселоны» и «Атлетика».

Таким образом, соревнования могут быть приостановлены, если закон не будет изменен.