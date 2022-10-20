Хореограф Никита Михайлов стал постановщиком новых программ серебряного призера Игр-2022 Александры Трусовой.

Ранее Трусова ушла от тренера к в ЦСКА.

«Мы уже поменяли ей две программы, все поставили. Достаточно редко, когда люди переходят в начале сезона с готовыми программами, и они остаются.

Все-таки Александра такого уровня спортсмен, что, конечно, так как она перешла к нам, мы должны показать ее с той стороны, с которой мы хотим ее показать. То же самое с Софьей Самоделкиной было.

Нам надо сделать так, чтобы Александра стала другой. Другой именно в том плане, как мы понимаем, что это будет классно. Поэтому даже не было мыслей, что мы будем оставлять ее программы.

Если спортсмены переходят перед чемпионатом России, тогда да, конечно, там уже вряд ли кто-то будет что-то менять. А в данном случае, когда она перешла в этот период, у нас было время и возможность ей поменять», — сказал Михайлов.

В группе Тутберидзе Трусовой к новому сезону поставили короткую программу под блюзовую композицию I put a spell on you и произвольную под саундтрек из фильма «Нервы на пределе».