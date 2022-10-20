Лига Европы. «Арсенал» примет ПСВ в перенесенном матче 2-го тура. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

принимает в перенесенном матче 2-го тура Лиги Европы.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 20:00 по московскому времени.

Изначально игра должна была пройти 15 сентября, но матч перенесли из-за мероприятий, связанных с похоронами Елизаветы II.

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Перенесенный матч 2-го тура

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