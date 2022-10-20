Лига Европы. «Арсенал» примет ПСВ в перенесенном матче 2-го тура. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
«Арсенал» принимает ПСВ в перенесенном матче 2-го тура Лиги Европы.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 20:00 по московскому времени.
Изначально игра должна была пройти 15 сентября, но матч перенесли из-за мероприятий, связанных с похоронами Елизаветы II.
Лига Европы
Групповой этап
Перенесенный матч 2-го тура
- Дата проведения
- 20 октября, 20.00, «Эмирейтс»
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