Месси признан лучшим игроком Лиги 1 в сентябре. Форвард «ПСЖ» набрал 4 (1+3) очка в трех матчах

признан лучшим игроком сентября в Лиге 1.

Нападающий победил в голосовании болельщиков, набрав 57% голосов. Аргентинец опередил игрока (31%) и форварда Джонатана Дэвида (12%).

В сентябре Месси провел 3 матча в рамках чемпионата Франции – против «Нанта» (3:0), «Бреста» (1:0) и «Лиона» (1:0). В этих играх он набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас».

Отметим, что Уаттара провел 4 матча за месяц и набрал 6 (4+2) очков, а Дэвид забил 3 гола за 3 игры.

В августе приз игроку месяца в лиге получил форвард «ПСЖ» Неймар.

С подробной статистикой Месси можно ознакомиться здесь.