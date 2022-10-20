Месси признан лучшим игроком Лиги 1 в сентябре. Форвард «ПСЖ» набрал 4 (1+3) очка в трех матчах

Теги Лилль ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция рейтинги болельщики Лорьян Данго Уаттара Футбол

Лионель Месси признан лучшим игроком сентября в Лиге 1.

Нападающий «ПСЖ» победил в голосовании болельщиков, набрав 57% голосов. Аргентинец опередил игрока «Лорьяна» Данго Уаттара (31%) и форварда «Лилля» Джонатана Дэвида (12%).

В сентябре Месси провел 3 матча в рамках чемпионата Франции – против «Нанта» (3:0), «Бреста» (1:0) и «Лиона» (1:0). В этих играх он набрал 4 (1+3) очка по системе «гол+пас».

Отметим, что Уаттара провел 4 матча за месяц и набрал 6 (4+2) очков, а Дэвид забил 3 гола за 3 игры.

В августе приз игроку месяца в лиге получил форвард «ПСЖ» Неймар.

С подробной статистикой Месси можно ознакомиться здесь

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