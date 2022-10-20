НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Оттавы», «Рейнджерс» принимают «Сан-Хосе», «Питтсбург» играет с «Лос-Анджелесом»
«Оттава» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» сыграют с «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» в гостях у «Питтсбурга», «Миннесота» играет с «Ванкувером».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
- Дата проведения
- 21 октября, 02.30, «UBS Arena»
- Дата проведения
- 21 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
- Дата проведения
- 21 октября, 04.00, «Rogers Place»
- Дата проведения
- 21 октября, 04.30, «Scotiabank Saddledome»
- Дата проведения
- 21 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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