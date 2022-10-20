НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Оттавы», «Рейнджерс» принимают «Сан-Хосе», «Питтсбург» играет с «Лос-Анджелесом»

«Оттава» принимает в матче регулярного чемпионата НХЛ.

сыграют с , «Лос-Анджелес» в гостях у , играет с «Ванкувером».

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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