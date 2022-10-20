НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Оттавы», «Рейнджерс» принимают «Сан-Хосе», «Питтсбург» играет с «Лос-Анджелесом»

Теги результаты Нью-Джерси Питтсбург Рейнджерс Айлендерс Баффало Оттава Монреаль Торонто Бостон Каролина Вашингтон Нэшвилл Коламбус Ванкувер Миннесота Калгари Эдмонтон Анахайм Даллас Сан-Хосе Лос-Анджелес Аризона НХЛ Вегас Виннипег Хоккей

«Оттава» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Рейнджерс» сыграют с «Сан-Хосе», «Лос-Анджелес» в гостях у «Питтсбурга», «Миннесота» играет с «Ванкувером».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Бостон – Анахайм
Дата проведения
21 октября, 02.00, «TD Garden»
Онлайн матча Видео

 

Коламбус – Нэшвилл
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Nationwide Arena»
Онлайн матча Видео

 

Монреаль – Аризона
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео

 

Рейнджерс – Сан-Хосе
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Видео

 

Оттава – Вашингтон
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Canadian Tire Centre»
Онлайн матча Видео

 

Питтсбург – Лос-Анджелес
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Торонто – Даллас
Дата проведения
21 октября, 02.00, «Scotiabank Arena»
Онлайн матча Видео

 

Айлендерс – Нью-Джерси
Дата проведения
21 октября, 02.30, «UBS Arena»
Онлайн матча Видео

 

Миннесота – Ванкувер
Дата проведения
21 октября, 03.00, «Xcel Energy Center»
Онлайн матча Видео

 

Эдмонтон – Каролина
Дата проведения
21 октября, 04.00, «Rogers Place»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Баффало
Дата проведения
21 октября, 04.30, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Виннипег
Дата проведения
21 октября, 05.00, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь НХЛ

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные