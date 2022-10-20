Гран-при России. «Золотой конек Москвы». КМС. Федотов, Угожаев, Пузин, Соловьев выступят с произвольными программами

20 октября на этапе Гран-при России по фигурному катанию в Москве юноши выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует Арсений Федотов.

Гран-при России по фигурному катанию

«Золотой конек Москвы»

Москва

Юноши, КМС

Произвольная программа

Начало – 16.35 по московскому времени, прямая трансляция – на сайте Первого канала.

Первая разминка

1. Илья Молянов

2. Кирилл Арбузов

3. Игорь Ступин

4. Иван Конихин

5. Илья Строганов

Вторая разминка

6. Никита Малютин

7. Тимофей Шелковников

8. Никита Сенцов

9. Дмитрий Шелковников

10. Тимофей Платонов

11. Данил Федосимов

Третья разминка

12. Никита Сарновский

13. Тимофей Столяренко

14. Семен Соловьев

15. Макар Пузин

16.

17. Арсений Федотов

Положение после короткой программы

1. – 85,72

2. Николай Угожаев – 80,84

3. Макар Пузин – 77,78

4. Семен Соловьев – 77,52

5. Тимофей Столяренко – 77,50

6. Никита Сарновский – 77,05

7. Данил Федосимов – 72,96

8. Тимофей Платонов – 72,32

9. Дмитрий Шелковников – 71,41

10. Никита Сенцов – 70,10

11. Тимофей Шелковников – 67,24

12. Никита Малютин – 64,85

13. Илья Строганов – 61,04

14. Иван Конихин – 58,08

15. Игорь Ступин – 52,29

16. Кирилл Арбузов – 50,82

17. Илья Молянов – 50,08