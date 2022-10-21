У «Барселоны» 8 сухих матчей за 10 туров Ла Лиги. Это шестой случай в истории турнира

«Барселона» пропустила лишь в двух матчах чемпионата Испании на данный момент.

Команда Хави разгромила «Вильярреал» (3:0) в 10-м туре .

В шестой раз в истории турнира один из участников смог провести как минимум 8 сухих матчей из 10 возможных. Ранее «Барселоне» это удавалось в 2011 и 2014 году, – в 2020 году, – в 1993-м, «Атлетику» – в 1969-м.

В следующем туре примет клуб из . Игра назначена на 23 октября.