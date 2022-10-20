Семак сделал обратную замену Мостового в игре с «Крыльями». Андрей ушел в раздевалку после спора
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак произвел обратную замену Андрея Мостового.
Полузащитник появился на поле на 62-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», а на 83-й был заменен на Густаво Мантуана.
После замены Мостовой, активно жестикулируя, выразил недовольство в разговоре с Семаком и сразу ушел в раздевалку.
Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов».
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