Семак сделал обратную замену Мостового в игре с «Крыльями». Андрей ушел в раздевалку после спора

Теги Зенит Крылья Советов Сергей Семак ФОНБЕТ Кубок России Андрей Мостовой Густаво Мантуан Футбол

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак произвел обратную замену Андрея Мостового.

Полузащитник появился на поле на 62-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», а на 83-й был заменен на Густаво Мантуана.

После замены Мостовой, активно жестикулируя, выразил недовольство в разговоре с Семаком и сразу ушел в раздевалку.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов».

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