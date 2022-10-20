Семак сделал обратную замену Мостового в игре с «Крыльями». Андрей ушел в раздевалку после спора

Главный тренер «Зенита» произвел обратную замену Андрея Мостового.

Полузащитник появился на поле на 62-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», а на 83-й был заменен на .

После замены Мостовой, активно жестикулируя, выразил недовольство в разговоре с Семаком и сразу ушел в раздевалку.

Sports.ru ведет онлайн-трансляцию матча «Зенит» – «Крылья Советов».