Левандовски забил 11 голов за 10 матчей в Ла Лиге. У форварда «Барсы» дубль «Вильярреалу»
Форвард Роберт Левандовски отметился дублем в матче «Барселоны» с «Вильярреалом».
Польский футболист открыл счет в игре 10-го тура Ла Лиги на 31-й минуте, а на 35-й довел его до 2:0.
В текущем сезоне у 34-летнего нападающего 11 забитых мячей за 10 игр чемпионата Испании. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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