Левандовски забил 11 голов за 10 матчей в Ла Лиге. У форварда «Барсы» дубль «Вильярреалу»

Форвард Роберт Левандовски отметился дублем в матче «Барселоны» с «Вильярреалом».

Польский футболист открыл счет в игре 10-го тура Ла Лиги на 31-й минуте, а на 35-й довел его до 2:0.

В текущем сезоне у 34-летнего нападающего 11 забитых мячей за 10 игр чемпионата . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Вильярреал» – 3:0. Фати сделал счет крупным, у Левандовского дубль. Онлайн-трансляция

Левандовски получил приз лучшему нападающему года второй сезон подряд