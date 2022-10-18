Чемпионат Англии. «Брайтон» принимает «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в среду

«Брайтон» принимает «Ноттингем Форест» в стартовом матче 12-го тура АПЛ.

В среду на выезде встретится с «Брентфордом», сыграет с «Вест Хэмом», – с .

Завершится тур в четверг матчем – «Лидс».

Запланированная на 19 октября игра «Арсенала» и «Манчестер Сити» перенесена на неопределенную дату из-за графика «канониров» в Лиге Европы.

12-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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