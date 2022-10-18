Чемпионат Англии. «Брайтон» принимает «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в среду

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«Брайтон» принимает «Ноттингем Форест» в стартовом матче 12-го тура АПЛ.

В среду «Челси» на выезде встретится с «Брентфордом», «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» – с «Тоттенхэмом».

Завершится тур в четверг матчем «Лестер» – «Лидс».

Запланированная на 19 октября игра «Арсенала» и «Манчестер Сити» перенесена на неопределенную дату из-за графика «канониров» в Лиге Европы.

Чемпионат Англии

12-й тур

Брайтон – Ноттингем Форест
Дата проведения
18 октября, 21.30, «Фалмер»
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Кристал Пэлас – Вулверхэмптон
Дата проведения
18 октября, 22.15, «Селхерст Парк»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Борнмут – Саутгемптон
Дата проведения
19 октября, 21.30, «Дин Корт»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ньюкасл – Эвертон
Дата проведения
19 октября, 21.30, «Сент-Джеймс Парк»
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Брентфорд – Челси
Дата проведения
19 октября, 21.30, «Брентфорд Комьюнити»
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Ливерпуль – Вест Хэм
Дата проведения
19 октября, 21.30, «Энфилд»
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Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм
Дата проведения
19 октября, 22.15, «Олд Траффорд»
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Фулхэм – Астон Вилла
Дата проведения
20 октября, 21.30, «Крэйвен Коттэдж»
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Лестер – Лидс
Дата проведения
20 октября, 22.15, «Кинг Пауэр»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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