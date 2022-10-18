Чемпионат Англии. «Брайтон» принимает «Ноттингем Форест», «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Тоттенхэмом» в среду
«Брайтон» принимает «Ноттингем Форест» в стартовом матче 12-го тура АПЛ.
В среду «Челси» на выезде встретится с «Брентфордом», «Ливерпуль» сыграет с «Вест Хэмом», «Манчестер Юнайтед» – с «Тоттенхэмом».
Завершится тур в четверг матчем «Лестер» – «Лидс».
Запланированная на 19 октября игра «Арсенала» и «Манчестер Сити» перенесена на неопределенную дату из-за графика «канониров» в Лиге Европы.
12-й тур
- Дата проведения
- 18 октября, 21.30, «Фалмер»
- Дата проведения
- 18 октября, 22.15, «Селхерст Парк»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.30, «Дин Корт»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.30, «Сент-Джеймс Парк»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.30, «Брентфорд Комьюнити»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.30, «Энфилд»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.15, «Олд Траффорд»
- Дата проведения
- 20 октября, 21.30, «Крэйвен Коттэдж»
- Дата проведения
- 20 октября, 22.15, «Кинг Пауэр»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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