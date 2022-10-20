Аркадий Ротенберг указом Путина награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за популяризацию спорта
Председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг получил государственную награду.
Указом президента России Владимира Путина он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Ротенберг награжден «за вклад в развитие физической культуры и популяризацию отечественного спорта».
Борис Ротенберг награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» за вклад в развитие физической культуры и популяризацию спорта
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