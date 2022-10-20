Абаскаль и Федотов дисквалифицированы за перепалку в дерби. Тренер «Спартака» – на 1 матч, тренер ЦСКА – на 2 (один условно)
Владимир Федотов и Гильермо Абаскаль наказаны за конфликт во время дерби.
За перепалку в перерыве матча Мир РПЛ (2:2) тренеры ЦСКА и «Спартака» дисквалифицированы, сообщает журналист «РБ Спорт» Сергей Егоров.
КДК РФС дисквалифицировал Абаскаля на один матч, Федотова – на два (один условно).
Таким образом, Федотов пропустит матч с «Оренбургом», Абаскаль не будет находиться на тренерской скамейке во время игры с «Химками».
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