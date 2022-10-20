КДК о дисквалификации Абаскаля: «Его поведение создавало угрозу безопасности на стадионе. Рассматривали с точки зрения провокационных действий»

В КДК РФС объяснили причину дисквалификаций и .

За перепалку в перерыве матча Мир (2:2) тренеры и были дисквалифицированы на один матч. Федотов получил еще 1 игру дисквалификации условно.

«Мы заслушали и Федотова, и Абаскаля. Поведение тренера ЦСКА рассматривали по делу об оскорблении соперника. Посмотрели видео, тренер не отрицал, что были сказаны подобные слова. Отрицать не имело смысла.

Что касается Абаскаля, то его поведение рассматривали с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Пришли к выводу, что его действия создавали угрозу безопасности на стадионе.

Абаскаль в агрессивной манере шел к зоне команды ЦСКА. Мы установили, какие слова он произносил: «Fair play». Увидели, что на трибуне было волнение. Пришлось вступать в дело стюардам, которые сдерживали болельщиков. Служба безопасности «Спартака» предотвратила некий конфликт, увели тренера в подтрибунное помещение», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

«Езжай домой, клоун. Что ты там машешь руками?» Новые детали конфликта Федотова и Абаскаля