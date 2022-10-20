КДК о дисквалификации Абаскаля: «Его поведение создавало угрозу безопасности на стадионе. Рассматривали с точки зрения провокационных действий»

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В КДК РФС объяснили причину дисквалификаций Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля.

За перепалку в перерыве матча Мир РПЛ (2:2) тренеры ЦСКА и «Спартака» были дисквалифицированы на один матч. Федотов получил еще 1 игру дисквалификации условно.

 «Мы заслушали и Федотова, и Абаскаля. Поведение тренера ЦСКА рассматривали по делу об оскорблении соперника. Посмотрели видео, тренер не отрицал, что были сказаны подобные слова. Отрицать не имело смысла.

Что касается Абаскаля, то его поведение рассматривали с точки зрения неспортивного поведения и провокационных действий. Пришли к выводу, что его действия создавали угрозу безопасности на стадионе.

Абаскаль в агрессивной манере шел к зоне команды ЦСКА. Мы установили, какие слова он произносил: «Fair play». Увидели, что на трибуне было волнение. Пришлось вступать в дело стюардам, которые сдерживали болельщиков. Служба безопасности «Спартака» предотвратила некий конфликт, увели тренера в подтрибунное помещение», – сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

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