Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Валенсию», «Атлетико» против «Райо Вальекано», «Реал» завтра сыграет с «Эльче»

сыграет с «Райо Вальекано» в 10-м туре Ла Лиги.

Также во вторник примет «Валенсию».

В среду сыграет на выезде с «Эльче», «Бетис» – с «Кадисом», «Сосьедад» будет противостоять «Мальорке».

В четверг тур завершится матчем – .

10-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги