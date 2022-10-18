Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Валенсию», «Атлетико» против «Райо Вальекано», «Реал» завтра сыграет с «Эльче»

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«Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано» в 10-м туре Ла Лиги. 

Также во вторник «Севилья» примет «Валенсию». 

В среду «Реал» сыграет на выезде с «Эльче», «Бетис» – с «Кадисом», «Сосьедад» будет противостоять «Мальорке». 

В четверг тур завершится матчем «Барселона»«Вильярреал».

Чемпионат Испании

10-й тур

Севилья – Валенсия
Дата проведения
18 октября, 20.00, «Рамон Санчес Писхуан»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Хетафе – Атлетик
Дата проведения
18 октября, 21.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Атлетико – Райо Вальекано
Дата проведения
18 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Кадис – Бетис
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Рамон де Карранса»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Вальядолид – Сельта
Дата проведения
19 октября, 20.00, «Хосе Соррилья»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Реал Сосьедад – Мальорка
Дата проведения
19 октября, 21.00, «Реале Арена»
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Эльче – Реал Мадрид
Дата проведения
19 октября, 22.00, «Мартинес Валеро»
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Альмерия – Жирона
Дата проведения
20 октября, 20.00, «Медитерранео»
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Осасуна – Эспаньол
Дата проведения
20 октября, 21.00, «Эль-Садар»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

Барселона – Вильярреал
Дата проведения
20 октября, 22.00, «Камп Ноу»
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Ла Лиги

Статистика Ла Лиги

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