Чемпионат Испании. «Севилья» примет «Валенсию», «Атлетико» против «Райо Вальекано», «Реал» завтра сыграет с «Эльче»
«Атлетико» сыграет с «Райо Вальекано» в 10-м туре Ла Лиги.
Также во вторник «Севилья» примет «Валенсию».
В среду «Реал» сыграет на выезде с «Эльче», «Бетис» – с «Кадисом», «Сосьедад» будет противостоять «Мальорке».
В четверг тур завершится матчем «Барселона» – «Вильярреал».
10-й тур
- Дата проведения
- 18 октября, 20.00, «Рамон Санчес Писхуан»
- Дата проведения
- 18 октября, 21.00, «Колисеум Альфонсо Перес»
- Дата проведения
- 18 октября, 22.00, «Ванда Метрополитано»
- Дата проведения
- 19 октября, 20.00, «Рамон де Карранса»
- Дата проведения
- 19 октября, 20.00, «Хосе Соррилья»
- Дата проведения
- 19 октября, 21.00, «Реале Арена»
- Дата проведения
- 19 октября, 22.00, «Мартинес Валеро»
- Дата проведения
- 20 октября, 20.00, «Медитерранео»
- Дата проведения
- 20 октября, 21.00, «Эль-Садар»
- Дата проведения
- 20 октября, 22.00, «Камп Ноу»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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