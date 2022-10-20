Роналду отказался выходить на замену в конце игры «МЮ» с «Тоттенхэмом» (Daily Mail)
Форвард Криштиану Роналду сам решил не выходить на поле против «Тоттенхэма» при счете 2:0.
По данным Daily Mail, в конце матча 12-го тура АПЛ главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был готов выпустить португальца на поле и собирался это сделать, однако футболист отказался, а вскоре после этого отправился в подтрибунное помещение и покинул стадион.
Ранее сообщалось, что Роналду не стал заходить в раздевалку.
«МЮ» провел лучший матч при Тен Хаге: мощный прессинг, доминирование в центре, уверенная победа. Без шансов для Конте
Комментарии