Роналду отказался выходить на замену в конце игры «МЮ» с «Тоттенхэмом» (Daily Mail)

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Тоттенхэм Эрик тен Хаг Футбол

Форвард Криштиану Роналду сам решил не выходить на поле против «Тоттенхэма» при счете 2:0.

По данным Daily Mail, в конце матча 12-го тура АПЛ главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг был готов выпустить португальца на поле и собирался это сделать, однако футболист отказался, а вскоре после этого отправился в подтрибунное помещение и покинул стадион.

Ранее сообщалось, что Роналду не стал заходить в раздевалку.

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