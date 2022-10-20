Форвард Криштиану Роналду сам решил не выходить на поле против при счете 2:0.

По данным Daily Mail, в конце матча 12-го тура главный тренер Эрик тен Хаг был готов выпустить португальца на поле и собирался это сделать, однако футболист отказался, а вскоре после этого отправился в подтрибунное помещение и покинул стадион.

Ранее сообщалось, что Роналду не стал заходить в раздевалку.

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