Семак про обратную замену Мостового: «Это обидно, но надо понимать и принимать. Андрей вышел не так хорошо, как хотелось бы»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил обратную замену Андрея Мостового.
Полузащитник появился на поле на 62-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», а на 83-й уступил место Густаво Мантуану. После замены Мостовой, активно жестикулируя, выразил недовольство в разговоре с Семаком и сразу ушел в раздевалку.
«Мостовой хотел спросить, почему его заменили. Думаю, такие вещи нужно решать в раздевалке. Что касается замены, то у нас была дилемма: заменить Малкома или Андрея. Мостовой вышел не так хорошо, как хотелось бы, поэтому Мантуан вышел вместо него.
Обратная замена – это достаточно обидно, но такие моменты нужно понимать и принимать.
Невозможно подстраиваться под всех, поэтому мы ставим во главу угла игру и результат команды. Игроки, будучи живыми людьми, реагируют по-разному», – отметил Семак.
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