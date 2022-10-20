Семак про обратную замену Мостового: «Это обидно, но надо понимать и принимать. Андрей вышел не так хорошо, как хотелось бы»

Главный тренер объяснил обратную замену Андрея Мостового.

Полузащитник появился на поле на 62-й минуте матча Фонбет Кубка России с «Крыльями Советов», а на 83-й уступил место . После замены Мостовой, активно жестикулируя, выразил недовольство в разговоре с Семаком и сразу ушел в раздевалку.

«Мостовой хотел спросить, почему его заменили. Думаю, такие вещи нужно решать в раздевалке. Что касается замены, то у нас была дилемма: заменить или Андрея. Мостовой вышел не так хорошо, как хотелось бы, поэтому Мантуан вышел вместо него.

Обратная замена – это достаточно обидно, но такие моменты нужно понимать и принимать.

Невозможно подстраиваться под всех, поэтому мы ставим во главу угла игру и результат команды. Игроки, будучи живыми людьми, реагируют по-разному», – отметил Семак.