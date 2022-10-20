НБА. «Филадельфия» примет «Милуоки», «Лейкерс» сыграют с «Клипперс»

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В четверг, 20 октября, состоятся два матча регулярного чемпионата НБА.

«Филадельфия» Эмбиида и Хардена примет «Милуоки» Адетокумбо. «Лейкерс» Леброна сыграют с «Клипперс» Ленарда и Джорджа.

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Милуоки
Дата проведения
21 октября, 02.30, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча

Лейкерс – Клипперс
Дата проведения
21 октября, 05.00, «Crypto.com Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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