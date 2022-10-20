НБА. «Филадельфия» примет «Милуоки», «Лейкерс» сыграют с «Клипперс»

В четверг, 20 октября, состоятся два матча регулярного чемпионата НБА.

Эмбиида и Хардена примет «Милуоки» Адетокумбо. Леброна сыграют с «Клипперс» Ленарда и Джорджа.

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Лучшие игроки НБА прямо сейчас – составьте свой рейтинг!

Каким будет новый сезон НБА: «Миннесота» удивит, Дончич разочарует, а титул возьмут «Клипперс», «Бостон» или «Милуоки»

НБА – лига самых зрелищных спортсменов. Давайте выясним, за кого из них вам болеть в новом сезоне

Как смотреть НБА в эпоху параллельного импорта

Битва за MVP – самое напряженное зрелище регулярки НБА. Кто станет главным героем сезона?

Контракты и платежные ведомости НБА