Абаскаль о дисквалификации от КДК: «Не согласны с этим решением»
Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не согласен с решением КДК РФС по итогам дерби.
Абаскаль, как и тренер ЦСКА Владимир Федотов, был дисквалифицирован за перепалку на матче 13-го тура Мир РПЛ. Тренер «Спартака» пропустит один матч, а тренер ЦСКА – два (один условно).
Таким образом, Абаскаль не сможет руководить «Спартаком» в домашнем матче 14-го тура Мир РПЛ с «Химками».
«Мы не согласны с этим решением, но мы его не комментируем», – сказал Абаскаль после заседания.
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