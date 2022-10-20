Абаскаль о дисквалификации от КДК: «Не согласны с этим решением»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия дисквалификации КДК РФС Владимир Федотов Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль не согласен с решением КДК РФС по итогам дерби.

Абаскаль, как и тренер ЦСКА Владимир Федотов, был дисквалифицирован за перепалку на матче 13-го тура Мир РПЛ. Тренер «Спартака» пропустит один матч, а тренер ЦСКА – два (один условно).

Таким образом, Абаскаль не сможет руководить «Спартаком» в домашнем матче 14-го тура Мир РПЛ с «Химками».

«Мы не согласны с этим решением, но мы его не комментируем», – сказал Абаскаль после заседания.

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