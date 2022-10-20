Артета про 1:0 с ПСВ: «Были отрезки, когда «Арсенал» доминировал. Мы рады выходу в плей-офф ЛЕ»

Главный тренер «Арсенала» подвел итоги матча с ПСВ (1:0) в .

«В матче с по-настоящему сильным соперником у нас были хорошие отрезки, на которых мы доминировали. Нам не хватало последнего паса или удара, но мы рады, что в итоге победили и вышли в плей-офф, это для нас первый шаг.

Разница между первым и вторым местом огромная, мы хотим на следующей неделе довести дело до конца.

В еврокубках соперника нужно контролировать. – очень талантливая и привыкшая побеждать команда, и поражает то, сколько голов она забила. Но мы сыграли как зрелая команда», – сказал Артета BT Sport.

«Арсенал» взлетел на первое место с самым молодым составом в лиге. Что с ними сделал Артета?