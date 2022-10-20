Артета про 1:0 с ПСВ: «Были отрезки, когда «Арсенал» доминировал. Мы рады выходу в плей-офф ЛЕ»

Теги высшая лига Нидерланды ПСВ Микель Артета премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Арсенал Футбол

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подвел итоги матча с ПСВ (1:0) в Лиге Европы.

«В матче с по-настоящему сильным соперником у нас были хорошие отрезки, на которых мы доминировали. Нам не хватало последнего паса или удара, но мы рады, что в итоге победили и вышли в плей-офф, это для нас первый шаг.

Разница между первым и вторым местом огромная, мы хотим на следующей неделе довести дело до конца.

В еврокубках соперника нужно контролировать. ПСВ – очень талантливая и привыкшая побеждать команда, и поражает то, сколько голов она забила. Но мы сыграли как зрелая команда», – сказал Артета BT Sport.

«Арсенал» взлетел на первое место с самым молодым составом в лиге. Что с ними сделал Артета?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные